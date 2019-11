“Molts fills i nets d'exiliats a Mèxic encara parlen català”

Convidat per l’IECAU, ahir va parlar a la Seu de l’exili mexicà dels urgellencs Bartomeu Rosique, Blai Martret i Enric Canturri; i avui al migdia presenta a Les Bons el llibre “Melcior Font, guerriller cultural”

Com va trobar la pista d’aquests tres exiliats urgellencs a Mèxic?

Va ser arran d’un treball de recerca per a la Fundació Josep Irla, orientat a recuperar la memòria del republicanisme. Vaig passar un mes a Mèxic entrevistant familiars d’exiliats, alguns dels quals eren parents de Bartomeu Rosique, Enric Canturri i Blai Martret.



Es manté viu, el record dels exiliats republicans a Mèxic?

Molts dels descendents encara parlen català, perquè per a ells és una manera de mantenir vives les seves arrels. Els catalans arribats a Mèxic van mantenir molta relació entre ells. L’Orfeó Català de Ciutat de Mèxic, que conserva un arxiu