“Andorra pot tenir moltes possibilitats per emprendre”

Cofundadora i sòcia gerent de Pear VC, un fons de Palo Alto que inverteix en empreses de recent creació i que gestiona 300 milions de dòlars. Doctorada en Enginyeria Elèctrica a Stanford, ha rebut nombrosos premis

El model de negoci de Silicon Valley, la seva forma, com s’explica?

És un lloc especial. A la gent li acostumo a dir que si vol fer una pel·lícula i guanyar un Oscar el millor és anar a Los Angeles. Aleshores, si vols fer una empresa i aconseguir que surti en borsa i esdevingui gran has d’anar a Silicon Valley.



És l’ecosistema que està muntat allà i que funciona. Tothom està connectat en el món de les start-ups i es parla d’això a cada racó, fins i tot a la cafeteria. La història de Silicon Valley va néixer fa 60 anys però tenim moltes coses que atrauen la gent, com ara les universitats, la indústries –allà tenim Google, Apple molt a prop– i, sobretot, el capital.



En què es basa el secret de l’èxit d’aquesta fórmula?

En la mentalitat de la gent. Un dels conceptes que es tracten sovint a Silicon Valley és l’embrace failure, el fet d’abraçar els fracassos i aprendre d’ells. Són els casos de gent que crea una o dues empreses, no li funcionen, i encara són capaces d’aixecar capital només perquè pensen que ara saben més que abans.



La clau de tot és la inversió i l’assessorament.

La inversió és, evidentment, molt important, però també el coneixement. La gent té una empresa, decideix vendre-la, guanya diners i inverteix en altres empreses creant una espècie de cercle virtuós. A més, hi ha gent que gua­-nya una mica de diners i prefereix fer donacions a la universitat. És el pay it forward, el pagament per avançat, que ens demostra que la gent és generosa amb aquest ecosistema.



Què és el més rellevant de poder crear una ‘start-up’?

L’emprenedor i la seva mentalitat. M’he trobat empreses que venen d’Espanya cap als Estats Units i ho fan ja trencades. El que fa falta és gent que hagi vist empreses amb molt d’èxit i que pugui saber com funcionen per poder assessorar i ajudar l’emprenedor.



Quines són les idees pràctiques innegociables per crear una empresa?

Saber que vols fer diners en algun moment. Quan fem les empreses, el primer que volem és construir un producte que la gent necessiti per viure, com va passar amb el mòbil. S’ha de veure com es pot vendre d’una manera exitosa i fer diners durant el camí.



Com es pot adaptar o replicar aquest model a Andorra?

Com a país petit té moltes possibilitats. Ha de funcionar tot, capital, indústria i gent amb cultura emprenedora. Es pot replicar però és necessari tenir l’ecosistema que funciona. El millor seria que, per exemple, el proper snapchat fos andorrà, perquè si funciona tothom ho voldrà fer. O que algú que hagi tingut èxit vingui a Andorra a ajudar i a assessorar.