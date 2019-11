“Amb la realitat virtual sents que ets en un altre món”

Durà a terme el taller de realitat virtual al November Numérique del Pas de la Casa. Francès. Fa tres anys va fundar la companyia Herve a París, especialitzada en realitat virtual. La seva passió és la tecnologia i l’ensenyament d’aquesta modalitat a les generacions d’avui i demà.

Com definiria el projecte November Numérique?

El projecte l’organitza el ministeri d’Ensenyament francès cada any. És un esdeveniment internacional a tots els continents, i bé, es tracta d’un mes per descobrir les cultures digitals arreu del món. Es proposen tallers, conferències o dinàmiques de jocs per reunir el màxim de gent possible i ajudar que coneguin aquest món.



És la primera iniciativa d’aquesta tipologia que es realitza a Andorra.

L’ambaixada francesa a Andorra ha proposat diferents dinàmiques i venim al país per mostrar les modalitats de la realitat virtual per mostrar a la gent com funciona aquesta nova tecnologia.



Què és la realitat virtual?

És