“La UdA és una universitat molt atractiva per estudiar”

Ha vingut a Andorra a cursar estudis en administració d’empreses. Té 19 anys i ha vingut des de la ciutat de Tiura, situada al nord del Perú i molt a prop de la frontera amb l’Equador. En el futur, vol aplicar al seu país tot el que hagi après en el seu pas per Andorra.

Juan Manuel, què el va portar a escollir Andorra per cursar els seus estudis?

Vaig venir perquè el meu germà m’ho va recomanar. Ell, abans que jo, havia estudiat aquí i era el meu exemple a seguir. Quan em va dir que ho intentés, no ho vaig dubtar i vaig presentar les convalidacions per poder venir.



Així, ja coneixia una mica el Principat?

Sí, havia vingut de vacances, i per referència del meu germà.



Com porta l’adaptació?

Molt bé! Sincerament, Andorra és un país molt petit i atractiu. M’agrada molt l’ambient, les vistes i com són les persones.



Ha trobat moltes diferències amb el seu país