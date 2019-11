“La tradició es perd; no valorem el tresor que tenim”

“La innovació consisteix a recular en el temps”. Té 31 anys i en fa cinc va posar en marxa la seva pròpia empresa de producció, transformació i comercialització de productes carnis. Ha rebut el premi d’enguany al millor jove artesà alimentari innovador.

Per què es va presentar enguany a aquest premi del Departament d’Agricultura de la Generalitat?

Amb el meu germà petit, l’Adrià, fa cinc anys que treballem en un projecte d’elaboració i comercialització de productes carnis que ens permeti controlar i garantir que cada pas del procés es fa de manera ecològica; i ara que el projecte comença a estar consolidat el volíem donar a conèixer mitjançant aquest premi.



El premi és un reconeixement com a artesà i com a innovador; com fa compatible aquests dos vessants del seu treball?

La innovació consisteix a recular en el temps i elaborar els productes tal com