“Seria un somni representar Andorra amb la selecció”

Amb 18 anys ja és la capitana de l’Andorra HC femení Va començar a jugar a hoquei patins gairebé per accident i després de tres anys en aquest esport somia en la creació de la selecció femenina absoluta

Com va començar en el món de l’hoquei patins?

Va ser fa tres anys, jo abans feia atletisme, però vaig haver de deixar-ho per un petit problema de salut i em van dir que busqués un altre esport. Llavors els germans petits feien hoquei patins i vaig apuntar-m’hi amb ells.



És el segon any de l’equip femení de l’Andorra HC. Sembla que s’estan consolidant.

Sí, la temporada passada va ser per conèixer-nos entre nosaltres, veure com jugava cadascuna, i ara ja és en l’àmbit competitiu.



Aquest inici de temporada els està costant una mica.

Sí, es veu reflectit en els resultats, però la veritat és