“Moltes vegades la gent no té temps de fer reserves”

Ha impulsat una aplicació de bellesa. 22 anys. Nascuda a l’Argentina, fa tres anys que viu a Escaldes. Wonoma és la plataforma mòbil que permet fer reserves a centres estètics, perruqueries..., davant l’oferta que hi ha al país.

Què és exactament l’aplicació que ha decidit impulsar amb el nom de Wonoma?

Wonoma és una aplicació destinada al sector de la bellesa que permet reservar en línia hora per al centre d’estètica, l’spa, el barber, etcètera. El projecte no tan sols l’he iniciat tota sola, sinó que també he comptat amb l’ajuda del meu germà.



Perquè, a dia d’avui quants establiments registrats hi ha a Andorra?

Al Principat hi ha uns 200 establiments que poden encaixar amb la nostra plataforma. El que estem fent ara mateix és trucar-los a tots i explicar-los el projecte. De fet, alguns d’ells ja han mostrat el