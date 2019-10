“La meva parella lingüística m'ha permès expressar-me”

Participa en el voluntariat per la llengua des de fa dos anys

Nascuda a Santiago de Xile fa 31 anys. En fa tres que viu al Principat, on va arribar com a temporera, però va decidir quedar-s’hi, motiu pel qual es va interessar a aprendre català.

Com va descobrir el programa de voluntariat per la llengua?

Vaig venir a Andorra a treballar a la temporada d’hivern de fa tres anys. No estava als meus plans quedar-m’hi, però finalment vaig decidir seguir al país si podia reconèixer els meus títols. Per treballar com a professora havia de tenir com a mínim un B2 de català, així que vaig començar a buscar i vaig trobar aquesta opció, que dona la possibilitat de practicar el català amb altres persones.



Quina diferència hi ha amb les classes convencionals?

Tenir una parella lingüística surt una mica del que són les classes perquè és quelcom