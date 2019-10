“No està clar que una dieta sense gluten sigui més sana”

Desmuntant mites alimentaris. Nascuda a Barcelona i resident al país, acaba de publicar, amb Elisa Mora, ‘Sin gluten y sin riesgos’, on s’explica què hi ha de cert i què no a l’entorn d’aquesta proteïna. Una part de les vendes del llibre es destinaran a investigació