“El nostre marc cultural no valora l'economia circular”

Vers un sistema productiu net i sostenible Dimecres va impartir al CETAP de la Seu el taller ‘Com posar en marxa l'economia circular en pimes a través de la simbiosi industrial’, organitzat per l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ)

En què consisteix exactament la simbiosi industrial?

És una estratègia perquè empreses de sectors diferents aprenguin a col·laborar en l’aprofitament dels recursos, la qual cosa és alhora una manera de començar a aplicar l’economia circular en cadascuna d’aquestes empreses.



Simbiosi industrial i competència són conceptes compatibles?

Del que es tracta és d’identificar oportunitats de negoci i col·laborar perquè siguin viables des d’un punt de vista econòmic i de sostenibilitat, en lloc de renunciar-hi o d’haver de fer un esforç molt més gran per obtenir un benefici menor.



L’esperit de col·laboració, però, no sembla gaire estès entre l’empresariat.

Certament, la principal barrera per a la implantació