“El primer cop que vaig fer 'skimo' no em va agradar”

Nou membre de l’equip nacional de la Federació Andorrana de Muntanyisme Canillenc de 15 anys, a punt de fer els 16. Té els Jocs Olímpics de la Joventut de Lausana com a màxim objectiu. Aquest estiu es va proclamar campió del món juvenil de quilòmetre vertical.

Actualitzada 24/10/2019 a les 06:40

Com et vas endinsar en el món de l’esquí de muntanya?

Vaig començar molt jove. La meva primera sortida va ser als vuit anys, amb el pare. Vam anar de nit per provar. Vaig veure que molta gent de Canillo en feia i sobretot el pare, i vaig començar a fer aquest esport i em va agradar molt.



La primera sortida la vas fer de nit i amb vuit anys?

Sí. El pare va sortir de treballar i em va proposar de provar-ho. Jo no ho recordo, però ell em va dir que el primer cop no em va agradar. Era molt petit, però després recordo que un altre dia vaig anar a Grau Roig i ja em va agradar molt.



Què és el que més t’atreu d’aquest esport?

La sensació de pujar a dalt del pic, veure el paisatge i tornar a baixar. També m’agrada molt la competició.



Què vas pensar quan et van proposar formar part de l’equip amb la teva edat?

Tot va començar perquè m’havien seleccionat per anar als Jocs Olímpics de la Joventut de Lausana després d’aconseguir la plaça al Campionat d’Europa i al del Món de fa dos anys. Jo no em pensava que entraria a la federació i quan em van dir això vaig estar molt orgullós i em donava més energia per continuar entrenant.



I t’ho agafes amb pressió?

No, pressió no en tinc. Faig aquest esport perquè m’agrada. M’ho agafo com una experiència i amb unes ganes molt grans d’anar-hi. No cada dia puc competir en uns Jocs Olímpics de la Joventut.



Quin objectiu et marques?

De temps no ho sabem mai perquè el recorregut sempre és diferent, però a mi m’agradaria intentar estar al davant amb els grans. Tot i que primer de tot vull fer una bona cursa i estar orgullós de mi mateix, i després la plaça ja la veurem.



Què t’han recomanat els sèniors de l’equip?

Més que donar consells, compartim molts moments als entrenaments i veure’ls ja és un model. M’agrada perquè són al davant i lluites per estar amb ells.



Com gestiones els entrenaments i els estudis?

Soc a Font Romeu fent un programa d’esport-estudi. Gràcies a això ho puc combinar bé i puc entrenar al matí i si vull a la tarda. L’escola està feta per això.



Què prefereixes, curses de muntanya o esquí de muntanya?

Els dos m’agraden molt i és complicat escollir. A l’hivern tens ganes d’esquiar i a l’estiu de córrer. Ara per ara, estic més per l’hivern. És quan hi ha més campionats i es poden fer més curses. A l’estiu, amb les baixades i la llarga distància et fas més malbé. Ara per ara l’hivern, però l’estiu també. Córrer baixant a gas està bé, però les baixades en esquí estan molt bé.