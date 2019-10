“En una empresa familiar sabem què és allò negatiu”

Va presentar ahir a l’Fnac ‘Continuar? Vendre? Tancar? Apunts d’un empresari familiar’ De Barcelona i advocat de formació ajuda famílies empresàries en la presa de decisions. Fa uns dies ho feia amb associats de l’EFA en un taller sobre l’empresa familiar al món del cinema

A l’inici del llibre recorda que una empresa familiar és primer de tot una empresa.

El substantiu és empresa, familiar és l’adjectiu. El primer que ha de funcionar és l’empresa i ha de funcionar avui i el dia de demà, per tant s’ha d’adequar als canvis.



El perill és que s’involucrin sentiments i qüestions alienes al funcionament d’un negoci?

L’empresa busca la creació de riquesa i s’ha de regir per la meritocràcia, per la capacitat, per la responsabilitat. I la família busca la felicitat dels seus integrants i s’ha de regir per l’amor, la comprensió. La família pot aportar a l’empresa avantatges i