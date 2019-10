“La dansa dins l'escola és tan important com les lletres”

Professora de contemporani a l’escola Líquid Dansa, reivindica la naturalitat de l’estil. Apassionada per la seva feina, la Marta sent la dansa contemporània com una extensió del seu cos i vol demostrar que els alumnes de primària poden tenir consciència del seu moviment amb la dansa