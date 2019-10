“Els bacteris fan el formatge; soc un pastor de bacteris”

Passat i present d’una aposta de futur. Avui rebrà el premi Amic del Formatge al pavelló de la Fira de Formatges Artesans, de la qual va ser un dels principals impulsors ara fa 25 anys. Actualment elabora els formatges de Mas d’Eroles.

Fa 25 anys, el cicle econòmic no era gaire favorable; i tot i així van endegar la Fira de Formatges Artesans.

La idea va sorgir arran d’un curset a Reus sobre activitats complementàries al sector agrari, al qual vaig anar com a tècnic a l’oficina comarcal del Departament d’Agricultura, que era la feina que feia en aquell temps. A la tornada, coincidint amb la fira de Sant Llorens a Bellver, ho vaig comentar amb altres persones de l’ajuntament de la Seu, i dos mesos després inauguràvem la primera edició de la fira de formatges.



Per què li va semblar una bona opció