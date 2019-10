“Volem portar més gent a l'OTSO 25k de l'any vinent”

L’OTSO 25k és la cursa sobre asfalt més alta d’Europa i es va disputar a Andorra. Amb sortida des del centre d’Encamp i arribada al cap del port d’Envalira, la cita tenia un traçat de 25 quilòmetres i 1.350 metres de desnivell positiu. Jordi Solé és l’ideòleg d’aquesta original cursa.

Com va sorgir la possibilitat de fer la prova?

Volia fer quelcom diferent i que a l’hora d’organitzar una prova es tinguessin en compte les especificitats del país. Vaig veure que a Europa no hi havia un port asfaltat més alt que el d’Envalira i vaig pensar que seria ideal portar-hi una cursa.



De 25 quilòmetres?

La meva idea era una distància de 42 i fer una marató que passes per tots els comuns, per la carretera general, que sortís des de la frontera fins al Pas de la Casa. Vam fer proves, però hi havia massa dificultats de logística, circulació, presència de