“Produir carn contamina més que els cotxes”

El cuiner del restaurant Carroi de l’Abba Xalet Suites Hotel (Sispony) presenta un menú íntegrament vegà en el marc de la 12a edició de les Jornades gastronòmiques la Massana Fogons.

No és el primer cop que presenta una proposta que es desmarca de la resta.

No, l’any passat, també a la Massana Fogons, vam fer un menú vegetarià, i en aquesta edició hem volgut anar una mica més lluny i presentar un menú vegà.



Per què?

Cada vegada hi ha més gent que demana aquest tipus de plats, vegans i vegetarians. També s’ha creat un concepte nou, el de flexiterià. És a dir, reduir al màxim el consum de carn i de peix.



Què diferencia el vegetarianisme del veganisme?

El veganisme és més un estil de vida, que no es redueix només a la gastronomia.