“Si creix la població d'ossos algun es quedarà a Andorra”

Parlarà de les eines que té la fauna per sobreviure a un medi com el d’Andorra. En el marc de l’Expo Piribus 2019-2020, Mossoll oferirà demà (Sala d’Actes del comú d’Escaldes-Engordany, 19.00 hores) la xerrada: ‘Pirineus, una fauna adaptada a un medi exigent’.

Actualitzada 13/10/2019 a les 06:38

Què explicarà demà a la xerrada?

Quines eines té la fauna del país per poder sobreviure a les condicions que tenim aquí.



I quines són aquestes condicions?

Les condicions són les d’hiverns llargs i durs. Aquesta és la condició limitant per a la fauna.



Com s’ho fan per adaptar-se a aquestes condicions?

(Riu). M’està preguntant per una qüestió que he trigat molts anys a aprendre. Cada espècie disposa del seu equipament. Hi ha espècies que l’han aconseguit aquí i d’altres que l’han adquirit al llarg de generacions, generacions i generacions. L’han adquirit fora d’aquí i han anat colonitzant terres fins arribar als Pirineus equipats per sobreviure aquí.



Una de les espècies més simbòliques del Pirineu és l’os bru. Un animal que no trobem actualment a Andorra.

Que no el trobem? Fa tres mesos me’l vaig creuar a Incles.



Ha tornat o està de pas?

Sovint passa. Fem un seguiment de la població i sabem que sovint passen per aquí. I quan n’hi hagi més, algun exemplar es quedarà per aquí. Si creix la població d’ossos segur que algun es quedarà a Andorra.



Quan creu que pot passar?

Depèn del nostre comportament, del que farem o el que deixarem de fer. Si estem d’acord que hi hagi ossos o no estem d’acord que n’hi hagi. Aquestes coses encara no estan gaire clares.



Més enllà de l’os. Quina fauna curiosa hi ha al Principat?

Els tetraonins. Una família d’ocells que viuen al tomb del que és la Taiga i tot el Cercle Polar. Espècies boreals que durant l’època de les glaciacions van baixar cap el sud colonitzant les planícies d’Espanya i França. Quan es van acabar les glaciacions tenien molta calor i van pujar d’altitud, al clima de fred i de neu que els corresponia. Van anar a al Pirineu, als Alps, al Caucas, a les muntanyes cantàbriques. D’aquests els que tenim al país són la perdiu blanca i el gall de bosc.



Les espècies estan adaptades a un hàbitat canviant.

La superfície del planeta està en constant transformació. Per crear s’ha de destruir. Tots els paisatges que tenim al planeta evolucionen i els medis van canviant. La superfície de distribució dels animals que estan en aquests medis es troba en perpetu moviment. Avui estan aquí i demà no hi són. Aquestes espècies es van adaptant al canvi, que passa en un període de temps molt llarg, o es van movent. Les espècies que no es desplacen molt ràpidament, si hi ha un canvi molt brusc, estan condemnades a desaparèixer.



L’home provoca aquests canvis?

No hi ha molts canvis provocats per l’home que no hagin existit naturalment, com els incendis.