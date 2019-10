“En el 'boom' de Meritxell es tancava a les dotze de la nit”

Records d’una altra avinguda Meritxell. Va néixer al carrer més emblemàtic de la capital i ha contribuït amb la seva memòria a narrar la història de l’eix comercial per al projecte que el comú mostrarà a la Fira.

Com s’involucra en el projecte del comú?

La persona que va contactar amb mi va ser Fidel Solsona. Hi tinc relació per altres motius, som escudellaires, també em van demanar una mica d’ajuda amb la candidatura de les falles a la Unesco. I quan em va parlar de l’avinguda Meritxell ho vaig trobar sensacional, era un projecte que donaria vida a una avinguda que darrerament estava una mica esvaïda.



Vostè hi va néixer...

Sí, fa 73 anys.



Vivien i la seva família tenia negoci.

El meu pare era farmacèutic. I primer va tenir la farmàcia a la plaça Príncep Benlloch, a la casa Guillemó,