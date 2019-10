“El meu somni és disputar uns Jocs Olímpics d'hivern”

17 anys. Va començar a patinar fa vuit anys per acompanyar la seva germana. Acaba de representar Andorra a l’ISU Júnior Grand Prix a Itàlia, i tot i reconèixer que és un esport dur, admet que li agradaria seguir molts anys vinculat al món del patinatge artístic

Com vas començar en el patinatge artístic?

Jo era un noi que havia fet molts esports, com futbol i bàsquet. Als nou anys vaig parar i la meva germana volia patinar però no volia començar sola, vaig acompanyar-la i m’hi vaig acabar enganxant.



Vens de l’ISU Júnior Grand Prix. Quina valoració en fas?

Ha estat una experiència única, hi havia molt nivell però vaig fer el que vaig poder. Vaig preparar-me i entrenar molt bé.



Què significa representar Andorra internacionalment?

Sents que portes un pes sobre les espatlles, i penses que no és una competició nacional, sinó que representes un país.



Encara ets molt jove, on