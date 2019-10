“El TDAH és com una orquestra sense partitura”

Fa una xerrada avui sobre TDAH al Comú d’Escaldes a les 19h. Llicenciada en pedagogia per la Universitat de Granada, té un màster i s’ha especialitzat en educació familiar. És la germana d’una persona amb TDAH.

Com descriuria el trastorn per dèficit d’atenció amb hiper­activitat (TDAH)?

Sempre que parlo amb les famílies els poso el mateix exemple. Ens hem d’imaginar que el cervell és una orquestra i que, com totes les orquestres, té un director que guia, planifica i desenvolupa les feines executives. Doncs a l’orquestra de les persones amb TDAH el director està perdut.



Què vol dir?

Doncs que el director hi és però en lloc de seguir la partitura va per lliure. És per això que sorgeixen conductes impulsives, com ara interrompre els altres, o sorgeixen impulsos que no poden o els costa controlar.



Però si el director

