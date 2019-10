“El voluntariat ajuda a crear relacions entre generacions”

Participa en el Jove voluntariat lector. 17 anys. Nascuda a Solsona, té passió per la literatura. Després d’estudiar un any a Anglaterra, va començar a viure a Escaldes-Engordany fa quatre anys. Aquest serà el tercer curs que participa al projecte.

Quan va començar a implicar-se en el projecte?

Quan feia tercer de l’ESO em vaig apuntar a l’optativa de francès, i la professora, la Sali, ens va proposar implicar-nos en el projecte. Llavors, a tercer vaig anar a observar i a quart ja vaig començar a anar els divendres a la tarda a fer lectures en veu alta, intervencions teatrals, etc. Amb això, per part del coprincipat francès hem rebut dues vegades un reconeixement com al millor voluntariat d’Andorra.



I per què va decidir sumar-s’hi?

Els divendres a la tarda, de la mateixa manera que puc anar amb els amics a prendre una