“Crec que tenim equip per pujar a Federal 3”

És una de les incorporacions del VPC Andorra a la nova era a Divisió d’Honor 19 anys. Torna a casa després d’haver estat dos anys agafant experiència i aprenent a Anglaterra, on va marxar amb només 17 anys.

Per on ha estat aquests dos anys?

Vaig marxar amb 17 anys a Anglaterra, a Exeter. Vaig estar jugant a l’acadèmia de l’Exeter Chiefs, que és un equip de Primera Divisió d’Anglaterra, a la categoria sub-20.



Creu que aquest procés de marxar a fora per tornar després és necessari per millorar?

Quan vas fora d’Andorra i quan tens l’oportunitat de jugar a Anglaterra, com l’he tinguda jo, aprens molt de rugbi. Aprens a jugar, a respectar, a estar amb diferent gent, en un altre idioma... El meu nivell va augmentar moltíssim. El nivell d’allà és molt diferent al d’Andorra. En tornar al país