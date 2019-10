“Els adolescents hi són per plantar cara a pares i mestres”

Conferència per a pares, mares i educadors convidat pel servei de Joventut del comú 72 anys. Nascut a Cornellà de Llobregat, demà (Centre de Congressos d’Andorra la Vella, 19.30 hores) oferirà la xerrada ‘Estima’m quan menys ho mereixi... perquè és quan més ho necessito’

La conferència de demà té el títol d’un dels seus llibres.

És un títol d’un llibre que, curiosament, en el món de l’educació ha tingut un èxit estrany, perquè té moltes edicions i s’està traduint a llengües diverses per ajudar a educar els nostres adolescents.



I què explicarà demà?

La reflexió de fons és que ja que l’adolescència és obligatòria, els pares han de fer memòria de com eren ells quan eren adolescents fa trenta anys. I hem d’aprendre dues coses. Una, com els mirem, és a dir, no podem veure primer problemes i després adolescents. I dos, hem de continuar educant-los i

