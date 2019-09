“Planificar la jornada no ha d'afegir cap pressió negativa”

‘Tempus fugit’. Col·laborador habitual de la xarxa interinstitucional Global Lleida, a partir de l’1 d’octubre impartirà al CETAP de la Seu un taller sobre “gestió del temps”, organitzat per l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell

Vostè és dels que s’organitza el temps per no perdre ni un minut?

En realitat, el temps no es pot organitzar ni gestionar. Som nosaltres els que ens hem d’organitzar per tal que al final del dia no ens quedi pendent cap de les tasques que havíem de fer.



Hem de viure, doncs, en funció de l’agenda del dia?

Més aviat es tracta d’aprendre a planificar el dia i no deixar-ho tot per a l’últim moment.



Per molt que vulguem, no podem planificar els imprevistos.

És cert, però també cal veure què és realment un imprevist i com afecta el que havíem planificat fer. Que