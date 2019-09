“Passivhaus permet fer cases que són com un termos”

Especialista en Passivhaus. 52 anys. De Segòvia, ha dedicat la vida professional a la instal·lació de sistemes de climatització d’alta eficiència a través de la seva empresa, Alter Technica Ingenieros.

Per als profans, què és Passivhaus?

És un estàndard privat de construcció centrat en l’eficiència energètica. Permet crear edificis que són com un termos de cafè, tenen una envolupant tèrmica molt optimitzada, de manera que els fluxos de calor no poden escapar-se.



I amb quins materials és possible aconseguir-ho?

Amb qualsevol. Hi ha moltes maneres de construir-los: es poden aplicar tant sistemes tradicionals com els més innovadors. Passiv­haus no et diu com fer-ho, sinó que t’indica l’objectiu a complir. Bàsicament, es tracta d’optimitzar al màxim el consum energètic de l’edifici. Per exemple, indica que no pots gastar més de 15 quilowatts per hora