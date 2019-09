“El paganisme és la tornada a les arrels del patrimoni”

Presenta el llibre ‘Bel Diya (Algún día)’ avui a la llibreria la Puça. Escriptor nascut al País Valencià, però amb grans lligams al Principat, on va viure un any durant la infantesa. El 2003 va realitzar diverses performances de caràcter paganista al llarg del territori andorrà.

Vostè és valencià, però té lligams amb el Principat.

Sí, amb Andorra tinc molts lligams d’amistat, de cultura i també hi vaig estar vivint durant un any. Els meus pares van venir a treballar amb uns familiars que hi residien quan jo encara no anava a l’escola. Després, vaig decidir mantenir el lligam amb el país.



La majoria de les seves obres són en aragonès comú.

Quan vaig començar a escriure poesia, feia servir paraules que no trobava al diccionari. És una mena de recuperació de la llengua dels meus avantpassats, de la qual ja només queden alguns residus, ni tan sols un

