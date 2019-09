“Tota expressió artística està lligada a una emoció”

Homenatge a la pagesia de temps passats Ha dedicat tres anys de treball per completar l’exposició Estoledor, memòria i emoció (a la Cuina fins al 26 d’octubre), amb la qual vol “retre un sentit homenatge a l’ofici de pagès, en greu perill d’extinció”.

Quins records vol evocar amb aquesta exposició?

Són records que tenen a veure amb la gent de Fígols, el meu poble, quan bullia d’activitat, i amb les feines que es feien a pagès i que es van perdent, si no s’han perdut ja totalment.



I és per això que l’estolador és present a totes les obres de la mostra?

Un bon dia vaig ensopegar al taller amb un vell estolador. Devia fer un munt de temps que era allà, però fins aleshores no hi havia parat atenció. En aquell moment, en canvi, em van venir al cap un munt d’imatges d’aquell temps passat,