“La memòria emmagatzema fets que no van passar mai”

Investiga com aplicar l’art de la màgia en l’estudi del cervell Andorrà d’adopció, va créixer entre Escaldes i la capital fins que es va establir a Engolasters, fa vuit anys es va traslladar al Regne Unit per fer un doctorat a la Universitat de Leicester. Viu i treballa a Londres.

Vostè és biomèdic i neuròleg.

Vaig començar amb telecomunicacions i l’electrònica per especialitzar-me en enginyeria biomèdica.



I després ve la neurociència.

L’enginyeria biomèdica requereix una gran especialització i jo ho vaig fer en el cervell. En la neurociència cognitiva, enfocada a l’estudi de processos cerebrals més complexos com l’atenció, la memòria o la percepció.



I ara és al Regne Unit.

L’art de la màgia m’hi va portar fa vuit anys. Per un llibre, Els Enganys de la Ment, de dos neurocientífics que començaven a aplicar l’art de la màgia per estudiar el cervell. Em va il·luminar, ja que feia molts anys que em dedicava a