“Als ral·lis estem valorades, ens respecten molt”

Amb Anna Vives, copilot, integren les Nenas Team. Diumenge va guanyar el Ral·li d’Andorra Històric que organitza l’Automòbil Club. Va començar a competir l’any 1979 però ho va deixar el 1984 i va tornar fa una dècada. I sumant èxits.

Enhorabona. I no és el primer cop que guanyen a Andora.

No, és la segona vegada. Ja vam guanyar el 2015.



Vostè va començar a córrer molt jove...

Vaig començar amb velocitat i en cotxe modern, feia Volant RACC, que és una prova que encara existeix a Catalunya. En aquella època fèiem les tres especialitats: circuit, muntanya i ral·li. A mi l’especialitat que sempre m’ha agradat més ha estat el ral·li.



Però ho va deixar i va tornar després dels anys.

Sí, a través de RallyClassics, que és on treballo i l’empresa organitzadora del Ral·li Costa Brava, em vaig començar a introduir de nou

