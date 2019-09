“Poder estudiar al Liceu és una satisfacció molt gran”

Ha iniciat els estudis superiors de música al conservatori del Liceu de Barcelona. 19 anys. Nascut a Andorra la Vella, estudia viola des de fa 15 anys, després de participar en un taller musical a la Llacuna. En un temps es veu tocant en una orquestra de cambra o bé en una simfònica

Com va decidir iniciar-se amb la viola?

Va ser una mica de casualitat. Vaig començar a la Llacuna, al centre cultural, amb quatre o cinc anys en els tallers musicals. Allà ens repartien en diferents grups i vaig tenir la sort que em va tocar viola com a instrument el primer any. Em va agradar i ja m’hi vaig quedar. Vaig continuar els estudis durant tres anys a la Llacuna i després vaig fer el grau elemental i el grau mitjà.



I ara començarà el superior al conservatori del Liceu?

Sí, començaré ara a final de mes. Vaig fer les proves a final