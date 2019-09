“Cal desmuntar molts tòpics sobre els primers socors”

Com actuar davant petites emergències. L’ONG organitza durant tota la jornada d’avui, a partir de les nou del matí i a totes les parròquies, tallers amb nocions elementals d’atenció bàsica, en el marc del Dia mundial dels primers auxilis.

Quin és l’objectiu de la jornada?

Cada any organitzem alguna activitat pel Dia mundial dels primers auxilis. En aquesta ocasió hem organitzat una sèrie de tallers de 30 minuts, adreçats a tota la població i que es faran –per primer cop– a totes les parròquies i també al Pas. Els tallers estan centrats en primers socors a un nivell molt bàsic, els assistents rebran un certificat d’assistència i aquells que ho desitgin podran fer més endavant un curs de primers auxilis que serà més complet.



Per a quins casos poden servir aquestes sessions d’avui?

Per exemple per quan estem a casa i ens