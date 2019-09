Els colors de les muntanyes

Hi ha pocs països amb tants contrastos com l’Argentina. També és cert que n’hi ha pocs de tan grans. Amb un cop d’avió, el visitant pot passar del bullici aclaparador de la ciutat de Buenos Aires a la frondositat i xafogor de la selva d’Iguazú o al fred corprenedor de Tierra de Fuego. Però hi ha més. Malgrat que és una de les províncies amb els paisatges més impressionants, Jujuy encara és una gran desconeguda per als viatgers europeus. Situada al nord-est del país, la regió fa frontera amb Xile i Bolívia, i és la millor representant de la cultura