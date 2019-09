La Portugal amb més color

Que el Palau de Pena sigui el lloc més visitat de tot Portugal s’entén a primer cop d’ull. Els seus colors cridaners, així com la seva arquitectura, el fan ser un lloc atractiu per als turistes, que ja a la cua d’entrada no el deixen de fotografiar, i gairebé únic al món. Situat a Sintra, a uns 30 quilòmetres de Lisboa, el Palau de Pena s’ubica al punt més alt de la muntanya de Sintra, a uns quants quilòmetres del centre històric de la localitat, on conviu amb altres espais turístics com ara el Castelo dos Mouros o la Quinta