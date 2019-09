El sepulcre mai trobat

Actualitzada 01/09/2019 a les 06:39

RECOMANEM

Pagoda de Thien Mu.

Al costat de la ciutadella i de les tombes imperials, aquest temple és un dels monuments més representatius de Hue. S’hi pot arribar en vaixell fluvial des del centre.

ue, antiga capital vietnamita durant la dinastia Nguyen, acull diferents indrets de gran importància històrica i cultural, fins al punt que la Unesco va declarar Patrimoni Mundial tot el conjunt monumental d’aquesta ciutat. Un d’aquests llocs, situat a pocs quilòmetres al sud de la ciutadella –el centre històric de Hue–, és la tomba imperial de Tu Duc. El recinte, situat en un bell entorn natural i banyat per un llac, ja va ser utilitzat per l’emperador Tu Duc en vida com a palau d’estiu i lloc de retir espiritual.El complex arquitectònic abasta 12 hectàrees de superfície i al seu interior podem trobar fins a 50 construccions, entre palaus i pavellons. La tomba imperial va trigar a aixecar-se 3 anys (des del 1864 fins al 1867) i és l’edificació d’aquest tipus de tot Hue que millor es fusiona amb la natura que l’envolta. Amb tot, la seva construcció no va estar exempta de polèmiques: el seu elevat cost va requerir una pujada d’impostos, fet que va derivar en un conat de revolta popular.Una vegada s’accedeix al recinte per la de porta principal de Vu Khiem, es travessa el llac Luu Khiem, que té una petita illa al centre. A l’esquerra es troben diverses construccions que inclouen palaus, mansions i temples. Seguint el camí, després d’aquests edificis trobem el pavelló de l’estela –el més gran de Vietnam–, on hi ha gravada la història de Tu Duc i del seu regnat. No és fins a superar aquest pavelló que s’accedeix a les tombes pròpiament dites. Un detall important: el cos de Tu Duc no es troba aquí. Per evitar saquejos, l’emperador va ser enterrat amb un tresor en un lloc secret per 200 treballadors, que van ser decapitats després de completar la tasca perquè no revelessin la ubicació. Avui dia encara no s’han trobat les restes de Tu Duc, que es creu que estan enterrades a la petita illa del llac.La part destinada a necròpoli inclou també la tomba de l’emperadriu Le Thien Anh i la tomba del nebot i fill adoptiu de Tu Duc, Kien Phuc. Sembla que les seves restes, a diferència de les de l’emperador, sí que es troben al lloc corresponent.