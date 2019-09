Ascensions a tocar del cel

El Mont Sinaí, també conegut com a Mont Horeb, és una muntanya situada al sud de la península del Sinaí, al nord-est d'Egipte, a Àsia. Sembla curiós que encara sobrevisquin llocs increïbles i enigmàtics al món que custodien la història i la cultura antiga entre murs i fortaleses de pedra. És el cas d’aquesta muntanya, considerada sagrada perquè, segons narra la Bíblia, és el lloc on Déu li va entregar a Jesús els Deu Manaments. La sortida d’aquesta travessia es fa des de Sharm al-Sheikh, on un vehicle acosta els turistes fins al monestir de Santa Caterina, assentat als seus