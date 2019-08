Paradís, infern, la vida que bull

Vist des del cel, des d’un avió que arriba en plena nit i comença a baixar sobre l’aleshores ja freda sorra del desert, Dubai es dibuixa com un grapat de diamants que algú ha deixat dispersar caòticament, ordenats, però, per fileres ben arrenglerades de focus de llum daurada. Aterra el viatger aleshores amb la imaginació captivada per una visió pròpia de les Mil i una nits. Transita després per aquell gegantí aeroport on van a parar milers de vols diaris que solquen el món en totes direccions. Kilòmetres i kilòmetres, li sembla, d’instal·lacions aeroportuàries. I quan per fi surt a