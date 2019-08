El paradís és de color verd

Actualitzada 23/08/2019 a les 06:49

Männlichen

Des del poble de Wengen es pot arribar en tren cremallera al pic de Männlichen, una muntanya de 2.343 metres amb un mirador en forma de corona.

Suïssa té alguns dels paisatges de muntanya més espectaculars del món. Per a molts, les prades dels Alps són el més paregut al paradís que hi ha al món, i aquesta és una sensació que s’accentua a la vall de Lauterbrunnen. Un lloc on és impossible no anar girant el cap per poder captar tota la bellesa de l’entorn. El verd és el color predoninant i costa diferenciar la gespa dels jardins de la de la mateixa vall. Tot es mescla en un únic paisatge en què fins i tot, si es posa la vista al fons de la vall, es poden apreciar desenes de salts d’aigua, els quals tenen major presència al final de la primavera i principis de l’estiu, quan la neu i el gel de les muntanyes es descongela.Des de Lauterbrunnen, existeix la possibilitat d’anar a una localitat propera, Wengen, a la qual només es pot arribar amb tren cremallera o caminant. El silenci dels vagons, fruit del caràcter suís, dona peu a un moment de tranquil·litat per mirar a través de la finestra i treure una instantània visual difícilment esborrable de la memòria. Una vegada al poble, que té només uns 2.000 habitants, es pot obtenir la millor vista del Jungfrau, la muntanya més gran de la zona, que llueix el blanc de la neu en qualsevol època de l’any.A uns pocs quilòmetres de Lauterbrunnen (fins i tot es pot arribar caminant), es troben les Trümmelbachfälle, unes cascades que es poden visitar a través d’una gruta per dins de la muntanya. Per només alguns francs es pot gaurdir d’un regal ocult de la natura, ja que són les cascades subterrànies més grans d’Europa. L’interior de la gruta és molt fred fins i tot a l’estiu i és quasi inevitable sortir de l’excursió completament moll.Una aturada obligatòria si es visita la zona és la ciutat d’Interlaken. Ubicada entre dos llacs, com el seu nom indica, presenta unes vistes imponents, però llegerament diferents a les que hi ha als voltants. Interlaken, disposat en una zona més plana, ofereix la possibilitat de treure una imatge panoràmica inigualable dels voltants. A més, si els núvols ho permeten, es pot contemplar al fons el Jungfrau en la seva totalitat. Una vista privilegiada.