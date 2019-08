La crida de William Wallace

Actualitzada 22/08/2019 a les 06:46

El cementiri de Holy Rude, a peu del castell, combina les típiques lloses i creus del romanticisme amb vistes espectaculars a Lady’s Rock, el lloc des d’on les dames observaven les batalles.

"Lluiteu i pot ser que moriu. Fugiu i viureu. Un temps almenys. I en morir al vostre llit, d’aquí a molts anys, no estareu disposats a canviar tots els dies des d’avui, per una oportunitat, només una oportunitat, de tornar aquí a matar els nostres enemics? Pot ser que ens llevin la vida, però mai ens llevaran la llibertat!" Aquest és una part d’un dels discursos cinematogràfics més coneguts de la història del setè art. William Wallace, el cavaller escocès que a final del segle XIII va liderar la resistència contra l’ocupació anglesa d’Escòcia, exhorta al camp de batalla els seus compatriotes perquè no deixin les armes davant un exèrcit anglès molt més nombrós. Ho fa a la localitat de Stirling, on la seva figura és venerada pels independentistes escocesos malgrat que la vida de Wallace és una nebulosa entre realitat i llegenda.Al camp on hi va haver la batalla coneguda com la del pont de Stirling, que l’11 de setembre de 1297 va enfrontar les forces escoceses d’Andrew Moray i William Wallace contra les angleses de John de Warenne i Hugh de Cressingham, es va erigir el 1869 una gran torre de 67 metres per recordar la victòria escocesa. Encara visitable en el dia d’avui, les vistes que es poden veure de tota la regió fan valdre la pena l’esforç de la pujada. També situat als afores de Stirling, es pot creuar el pont que dona el nom a la batalla i on, a l’hora d’intentar travessar-lo camí del combat, van morir bona part dels soldats anglesos per l’atac letal dels escocesos.Deixant de banda la batalla i Wallace, l’Stirling medieval mereix una visita per si mateix. A menys d’una hora en tren de la capital d’Escòcia, Edimburg, el castell és el principal atractiu de la ciutat. Es tracta d’una de les fortaleses més grans i importants d’Escòcia, tant arquitectònicament com històricament. El castell marcava la frontera entre les terres altes i les baixes. Va ser escenari de setges, coronacions de reines i reis i grans banquets.Fora del castell, els carrers de Stirling ofereixen al visitant esglésies, habitatges i palaus medievals. I també, com sempre al país, pubs on dinar o sopar o simplement fer una pinta de cervesa per la llibertat dels pobles.