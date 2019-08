Un tresor natural amagat

Actualitzada 21/08/2019 a les 06:33

Recomanem

Festival Mladifest

Se celebra a l’agost a Medjugorje i aplega joves cristians de tot el món. Compta amb activitats religioses, grans pantalles i confessionaris a l’aire lliure en molts idiomes.

El món amaga meravelles de la naturalesa que es descobreixen mica en mica espantant els prejudicis. Un exemple són les cascades de Kravica, situades a Bòsnia i Hercegovina, un país que a poc a poc va recuperant el turisme tot i les greus marques que ha deixat la guerra. Visitar Kravica esdevé tota una experiència de plaer, sobretot els mesos d’estiu, quan la calor sufocant comença a amenaçar la regió sud. El cabal del riu Trebizat es trenca parcialment al xocar contra les roques i l’aigua cau des de 25 metres d’alçada dividint-se en una dotzena de ramificacions. El fenomen crea unes caigudes que es transformen en un oasi turquesa en plena natura i que, tot i no ser tan espectaculars com d’altres salts d’aigua que es poden trobar en localitats veïnes com les de Plitvice, a Croàcia, fan que l’entorn es converteixi en un paratge únic, amagat enmig d’un parc natural.Un dels avantatges de les cascades de Kravica, erròniament anomenades Kravice, és la fàcil accessibilitat. Hi ha moltes empreses que ofereixen excursions procedents de ciutats properes com Dubrovnik o Mostar, però en cas de voler anar-hi per compte propi, la senyalització per carretera s’indica en tot moment i la localitat compta amb un ampli aparcament perquè tothom pugui gaudir de l’experiència. L’entrada té un preu de 5 euros i durant el trajecte fins a arribar al llac es troben curiosos cartells que indiquen que està prohibit dur a terme qualsevol acte religiós, un tema molt sensible a tot el país. Quan s’acaben les escales comença l’espectacle. La panoràmica fa que centenars de turistes s’aturin per fer fotografies. La zona de bany compta amb canviadors públics i restaurants que ofereixen menjar i beguda als banyistes afamats mentre gaudeixen d’unes vistes immillorables. Per nedar, és recomanable endur-se sabatilles de goma especials, ja que el fons està ple de roques. Un petit pont de fusta creua el llac, d’aigua ben freda, per on transita gent de banda a banda sota l’atenta mirada d’un parell de socorristes, que també surten a vigilar sobre una taula de paddle surf que no hi hagi cap trapella fent-ne una de les seves.