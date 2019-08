Passeig al peu del Mont Blanc

Actualitzada 07/08/2019 a les 06:39

Recomanem

Aiguilles du Midi

Uns 100 metres per sota del pic del Mont Blanc, les Aiguilles du Midi ofereixen l’oportunitat de contemplar l’entorn des d’una atura de 3.842 metres.

Una de les vistes més imponents que es poden trobar a Europa és a la ciutat francesa de Chamonix. A uns quants quilòmetres de Suïssa, el paisatge que ofereixen els seus carrers és gairebé immillorable, amb el Mont Blanc tan a prop que s’hi pot arribar fàcilment caminant.Chamonix presenta l’arquitectura típica dels pobles de muntanya. Façanes amb pedra i fusta i carrers per a vianants que fan que sigui molt fàcil respirar la pau d’un entorn on no es poden sentir cotxes ni cap altre soroll que recordi la vida de la ciutat. Malgrat que té establiments comercials, gairebé tots són de souvenirs o de productes de munta­nya. També se’n poden trobar altres com botigues de mobles artesanals i les clàssiques boulangeries franceses, on es venen pastissos i altres dolços que són difícils de trobar a qualsevol altre lloc. L’olor a crep i gofre acompanya el viatger durant tota la seva estada, però si es prefereix una opció més saludable hi ha la possibilitat de gaudir de copes de fruita amb gelat, ametlla i altres tipus de condiments.El fet de poder veure la muntanya més alta d’Europa (4.807 metres) fent un passeig per un poble encantador és una sensació impossible de repetir. En dies de bon temps es pot arribar a veure el pic des de gairebé qualsevol punt de Chamonix, però normalment els núvols impedeixen veure més enllà de la meitat de la muntanya. Malgrat això, a la part baixa hi ha una glacera que es pot admirar en qualsevol època de l’any. Una mica més amunt, a 2.400 metres, espera La Mer de Glace, una glacera que amb set quilòmetres de llarg i 200 metres de profunditat és la més llarga de França i suposa tot un espectacle per a la vista. A l’estiu, aquell que ho desitgi pot visitar la Gruta de Gel, una cova excavada dins de la glacera a la qual s’accedeix en un passeig de vint minuts aproximadament per un camí de pedra o a través d’un telecabina. Malgrat que aquesta pot semblar l’opció més còmoda, s’ha de tenir en compte que hi ha més de quatre-cents esglaons entre l’arribada del telecabina i l’entrada de la gruta. Tot i això, sens dubte, val la pena l’esforç.