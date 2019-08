Un paradís al Mediterrani

Actualitzada 06/08/2019 a les 06:32

Gruta Blava Situada a la costa sud-est de Malta, la Blue Grotto és un conjunt de cavernes marítimes molt populars gràcies als viatges en vaixell que permeten travessar i admirar les coves.



Banyar-se en aigües cristal·lines i gaudir d’una jornada en una illa pràcticament deshabitada en ple mar Mediterrani és possible. Situat a Malta, entre a la petita illa de Comino i l’illot de Cominotto, el Blue Lagoon és un lloc imprescindible per als amants de les vistes de postal i el postureig, ja que compta amb un paradís de sorra blanca on nedar es torna un plaer i observar la fauna marina esdevé una tasca senzilla que es pot fer, fins i tot, sense haver de bussejar.El Blue Lagoon és una badia allargada i estreta, rodejada de roques, que provoca una piscina natural apta per a tots els públics. Tanmateix, connecta amb mar obert i és fàcil accedir a l’illot de Cominotto nedant a través d’una de les petites grutes. Els nens poden jugar a les zones poc fondes mentre els adults prenen el sol o practiquen algun dels esports que s’ofereixen als voltants, com l’esquí aquàtic, o sentir-se com un ocell fent parapent controlat des d’una embarcació.La massificació de turistes durant els mesos de juliol i agost trenca la tranquil·litat de l’illa, ja que en poc més de mitja hora de trajecte arriben amb vaixells que queden fondejats fins a mitja tarda. Trobar un lloc entre les roques per relaxar-se es converteix en una missió quasi impossible, i fins i tot hi ha qui creua per l’aigua amb la tovallola a la mà per aconseguir un espai al petit illot que hi ha al davant. Els para-sols i les gandules també s’emplenen, tot i que costin diners. Els xiringuitos, atapeïts i a tocar els uns dels altres, ofereixen menjar als turistes afamats i altres parades donen servei de taquilla per poder deixar les pertinences de forma segura fins a l’hora de marxar. És en aquell moment quan Comino torna a la normalitat i només les deu persones que habiten l’illa de manera permanent i els turistes hostatjats a l’únic hotel que hi ha gaudeixen d’un silenci absolut i d’una meravellosa posta de sol que es reflecteix a les aigües càlides del Blue Lagoon.Tot i així, la bellesa de la badia ha fet que molts directors de cinema i actors coneguts s’hagin desplaçat fins aquest paradisíac escenari per rodar pel·lícules com Troia, El comte de Montecristo o Enduts per la marea.