Un univers en només tres illes

Turtle point

Cita obligada per als amants del submarinisme. Descens per a principiants i experts que condueix a una infinitat de colors i espècies animals que semblen irreals.

Les illes Gili són tres de les moltes illes que hi ha a Indonèsia, un país que no t’acabes amb un, ni dos, ni tres viatges, però el trio que formen les Gili és especialment particular. Es tracta de tres illes molt petites, cada una de les quals es pot recórrer a peu i en poc més d’una hora, però de la mateixa manera que comparteixen aquest punt en comú, són extremadament diferents pel que fa a l’ambient, el desenvolupament i les sensacions que transmeten cada una d’elles.Gili Trawagan és l’illa més poblada, la que està més adaptada al turisme i la que ofereix més varietat d’activitats. De fet, els amants d’allargar les nits, de la música i les festes diàries, no es poden perdre aquest punt d’Indonèsia, ja que en un entorn completament verge, sense cap mena de vehicle al motor i envoltat d’una platja paradisíaca, es pot conèixer qualsevol tipus de gent i gaudir de l’activitat nocturna que desitgi.Gili Air és l’illa del mig d’aquest petit arxipèlag i la seva ubicació la converteix també en la justa mesura de tot. Es troba a cinc minuts en barca de Trawagan, però és un entorn molt més tranquil que l’anterior. És el destí perfecte per als que vulguin passar tres o quatre dies de desconnexió absoluta, amb tots els serveis a l’abast de la mà i sense cap mena d’interrupció tecnològica. L’activitat nocturna és molt més reduïda i, quan n’hi ha, l’organitzen joves locals, que són els que durant el dia es fan càrrec dels establiments de l’illa. La majoria, en forma de petits locals gastronòmics, on també es pot descansar ininterrompudament. La realitat d’aquesta illa la converteix en un lloc singular, de fet, no és difícil que qualsevol d’aquests joves aconselli els turistes sobre la idoneïtat de comprar alguna de les parcel·les encara desertes que hi ha en venda. La mateixa picaresca que tenen a l’hora de convidar-te a entrar al seu local, la porten a la pràctica quan es tracta de recomanar inversions futures.La tercera Gili és Meno. Aquesta és gairebé deserta, de fet, els locals es poden comptar amb els dits d’una mà. Gili Islands passa del bullici al no-res, en menys d’un quilòmetre.