'Aplatana't' i desconnecta

El sud és sol, platja i festa. Però no es pot deixar Gran Canària sense veure i caminar per la joia d’aquesta zona, les dunes de Maspalomas.

Un divendres de finals de maig. Vol des de Barcelona d’una companyia low cost amb destinació Las Palmas de Gran Canària. Almenys tres comiats de solter a bord. Fàcilment identificables, no només per l’actitud de festa dels grups, també perquè, originals ells, a tots tres nuvis els han vestit de núvia. Sí, Gran Canària s’ha convertit en una destinació típica per dir adéu a la vida en solitari. Però no s’espantin aquells que busquin un altre tipus de viatge. A una mitja hora de Las Palmas, a la costa nord-oest de l'illa hi ha el poble d’Agaete i el seu barri a tocar del mar, Puerto de Las Nieves, que és aquesta taca blanca que es veu a la fotografia. Una destinació recomanable per aquells que busquin natura i desconnexió però tampoc que la tranquil·litat sigui absoluta. Hi ha vida de dia i també (encara que menys) de nit. Un parell de platges de roques banyen el Puerto de Las Nieves. Pedres d’aquelles que no fan agradable el concepte tombar-te a prendre el sol substitueixen la sorra. Inconvenients d’un tram de costa força salvatge. Des d’una d’aquestes es pot observar el monument natural símbol del poble i de l'illa, la roca El Dedo de Dios, batejada així per la punta amb què acabava. Acabava, en passat, perquè el 2005 va perdre bona part de la falange a conseqüència d’una tempesta tropical. Platges a banda, Agaete té un altre racó per al bany, les piscines naturals de les Salines, on, si és dia de vent, es pot comprovar fins a quin punt és un tram de costa feréstega, perquè allà corre amb especial força. També cales a un passeig que pot ser curt o un xic més llarg depenent de l’estat de forma i del sentit de l’orientació. Malgrat els intents de senyalització, no sempre és fàcil encertar el camí a la primera. Tot plegat forma part de l’encant d’una zona autèntica que continua protegint-se dels intents d’explotació turística que posin en risc la riquesa natural com ara la construcció d’un nou moll al port, que és una de les connexions amb la veïna Tenerife. Ja ho diuen els locals: qui ve a Agaete busca allò que ja tenim, no res extra. I, si hi van, segueixin el seu consell, el dels que viuen en un paratge tan valuós: aplatana’t i desconnecta.