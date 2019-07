“No importa d'on ve l'aigua sinó que n'hi hagi suficient”

Un dels professionals que dirigia les baixades en ràfting pel Valira

35 anys. Aquest madrileny afincat al Pallars des de fa 20 anys muta de feina a l’hivern i a l’estiu. Considera que l’activitat de Sant Julià és bona sobretot per a les famílies i les persones que no ho hagin fet mai.

Com es va iniciar en el món del ràfting?

Va ser gairebé de casualitat. Vaig venir a treballar al sector de la neu a la zona del Pallars i allà va ser on algú em va fer descobrir primer els barrancs i després les baixades en ràfting. Va ser un procés natural.



I fa molt que s’hi dedica?

Ara ja porto gairebé 19 anys en això però evidentment és una activitat que només es pot fer a finals de primavera i a l’estiu. Després, com gairebé tots els qui ens dediquem a això, ho compaginem amb l’esquí. La veritat és que són dues