“La il·lusió més gran de tot immigrant és tornar a casa”

Una veu per a milions d’oblidats. Nascut a Mèxic, fa tres anys que és part d’Els Joglars. L’1 d’agost actuarà a la plaça de l’Arbre de Castellciutat (22 h) amb l’obra Migrante, escrita a partir del testimoni d’una seixantena d’immigrants.

Per quina raó va esdevenir vostè un immigrant?

En el meu cas va ser per motius professionals. Volia aprofundir en teatre físic i màscara, i a Barcelona és on hi ha les millors escoles d’aquestes tècniques teatrals.



L’obra que representarà neix de la seva experiència personal?

Arran d’un viatge a Nova York el gener de 2015 vaig poder treballar amb una companyia on tots els actors érem immigrants. Aquesta circumstància va aguditzar la meva necessitat de tractar el tema des de l’escenari. Vaig entrevistar més de seixanta immigrants, i a partir d’aquestes converses va sorgir la llavor de l’obra.



L’obra comença fent referència a