“La plata té regust d'or i fins i tot d'alguna cosa més”

Acaba de guanyar la medalla de plata a l’Europeu C. Als seus 38 anys, ha aconseguit aquest èxit amb un combinat format per jugadors de 14 i 15 anys, als quals coneix molt bé ja que els entrena durant la temporada a la base del MoraBanc Andorra.

Amb el pas dels dies, quin gust té aquesta medalla de plata?

Aquesta plata té regust d’or i fins i tot d’alguna cosa més. De dotze nens que han anat a competir, deu vivien la seva primera experiència europea, a banda que molts eren de primer any i hem competit amb cadets de segon any. A més, ningú s’esperava arribar a la final eliminant Escòcia, que era favorita.



Fer una selecció aquí és més complicat o el fet que hi hagi menys jugadors ho facilita?

Té molts inconvenients. Hi ha anys que tenim dotze nens i no n’hi ha més i aquest any,