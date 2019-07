“Ja no es diu les 'mates' o que no són per a les noies”

És el primer any que fa una estada d’estiu a Andorra Telecom. S’hi estarà dos mesos 20 anys. Nascuda a Andorra, estudia enginyeria de telecomunicacions a la Universitat Politècnica de Catalunya a Barcelona. El curs que ve impartirà el tercer curs d’aquesta carrera.

Per què va escollir fer d’estatgera a Andorra Telecom?

Perquè està associada principalment a les telecomunicacions i a mi m’agrada molt tot aquest àmbit. És un gran referent a Andorra i vaig pensar que en podria treure molt de profit. Aquí formen enginyers, però en un àmbit de versatilitat. Toquem àmbits de màrqueting, comercial i tècnics. A les carreres el que fan és tirar-te cap a les vessants tècniques, però un enginyer no pot ser només tècnic i teclejar com es pensa tothom dels telecos. Aquí t’obren moltes portes i no només estàs destinat a teclejar tot el dia.



Què fa ara