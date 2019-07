“Per ser un bon jugador no has d'enfadar-te quan perds”

És campió d’Espanya de tenis de taula en categoria prebenjamina Ordinenc. Té només vuit anys, però ja guanya fins i tot a nens més grans. A l’agost participarà en el campionat d’Europa i entrenarà durant una setmana amb els millors jugadors del continent

Quan va començar a jugar al tenis taula?

Fa un any i mig. El meu germà jugava en un club i quan anava a veure’l m’agradava molt, així que vaig decidir començar a jugar.



Quan es va adonar que se li donava bé i que podia competir i guanyar altres jugadors?

No ho sabria dir, potser va passar un any des que vaig començar a entrenar fins que vaig veure que podia realment guanyar competicions.



Quantes hores a la setmana entrena?

Tres.



Què creu que ha de millorar del seu joc?

Encara tinc molt a millorar, però ara mateix sobretot el revés i la tallada.



Quin diria que