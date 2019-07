Tocar el violí als tres anys. Dirigeix un centre educatiu especialitzat en mètode Suzuki, un revolucionari sistema d’educació musical. Una orquestra formada per una vintena d’alumnes oferirà avui (19 h) un concert a la plaça Coprínceps

En què consistirà el recital d’avui?

Serà un concert a càrrec d’una orquestra formada pels alumnes més avançats de l’escola, i oferirem un programa amb 4 o 5 peces del repertori Suzuki, i també una selecció de música barroca, música de cinema, música popular...



Què diferencia el mètode Suzuki del tradicional?

La diferència més important és que els infants comencen a estudiar música i a tocar un instrument difícil, com pot ser el violí, als 3 anys.



Com s’aconsegueix?

Aquí ensenyem la música com si fos una llengua materna, sense necessitat de llegir la partitura, tan sols escoltant les peces a través de discos, dels