“Animem l'afició per com ballem, no per com vestim”

Serà ‘cheerleader’ del Morabanc aquesta temporada 29 anys. Des de petita el ball ha estat una de les seves passions i ha participat en diferents festivals i obres de teatre. Considera que els nois tenen el mateix dret que les noies a ser animadors d’un equip

Per què vols ser animadora d’un club de bàsquet?

Perquè no ho he provat mai i a mi m’apassiona tot allò que estigui relacionat amb el ball. Recordo que quan era nena, amb la família anàvem a veure els Barcelona Dragons i jo estava amb les cheerleaders, observant-les com ballaven i sempre m’havien fet molta gràcia.



Des d’aleshores, has ballat gaire?

Soc educadora especial a l’escola de Meritxell però mai he perdut la il·lusió per ballar. He participat al Laboratori de les Arts, estic a l’escola Líquid Dansa, he estat en obres de teatre, però quan vaig veure que feien el càsting per